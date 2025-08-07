「全国高校野球選手権・１回戦、広陵−旭川志峯」（７日、甲子園球場）広陵の中井監督が試合前取材に応じ、１月に発生した暴力事案について語った。「学校が発表した通りなので、今は頑張るしかない」と語った指揮官。「応援してくださっている方がたくさんいらっしゃると思いますので、その中で生徒の頑張る力を信じたい」と話した。生徒に動揺は？という問いに「普段通り生活しています」と明かしていた。学校側は６日に