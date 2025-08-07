ニューストップ > 国内ニュース > 修学旅行の引率から帰宅直後に心肺停止 男性教師が過労で亡くなる 過労死 時事ニュース 文春オンライン 修学旅行の引率から帰宅直後に心肺停止 男性教師が過労で亡くなる 2025年8月7日 17時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 横浜市の中学校で保健体育の教員として働いていた当時40歳の男性 修学旅行の引率から帰宅後に心肺停止となり、くも膜下出血で死亡した 遺族の計算では、男性は1カ月に最長144時間もの時間外労働をしていたという 記事を読む おすすめ記事 中居正広氏に新事実報道！全否定した“性暴力”の中身…代理人弁護士は「出所不明」と一蹴 2025年8月7日 10時55分 「香典が遺族に渡ってない」中山美穂（享年54）「お別れの会」で起きていた“深刻トラブル”《妹・忍は取材に…》 2025年8月7日 7時0分 中居正広、元フジアナへの「性暴力の全貌」報道で絶たれた “名誉回復” の希望「これが決定打かな」ネット震撼 2025年8月6日 16時12分 下駄華緒氏が明かす、現代では考えられない火葬場トラブル 2025年8月7日 11時31分 高畑充希起用に批判の声は“見出し”のせいで勘違いか、新海誠監督は「作っておいて良かった」 2025年8月6日 18時0分