記者会見する「医師の過労死家族会」の中原のり子共同代表＝11日午後、東京都内高市早苗首相の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」との発言が「現代用語の基礎知識選2025T＆D保険グループ新語・流行語大賞」の年間大賞に選ばれたことを受け、過労死遺族らが11日、東京都内で記者会見し、受賞で多くの過労死遺族が傷ついたとして「悲痛な声があることを知ってほしい」と抗議の声を上げた。小児科医の夫を亡くした「