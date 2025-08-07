ガールズグループKISS OF LIFEが、世界的な音楽フェスティバルで実力を証明した。【写真】KISS OF LIFEの“過激パフォ”KISS OF LIFEは8月6日（現地時間）、ハンガリー・ブダペストで開催された「シゲト・フェスティバル（Sziget Festival）」に出演。『Bad News』を皮切りに、『Igloo』『Lips Hips Kiss』『Sticky』『Tell Me』『Midas Touch』『Shhh』など、計14曲のステージを披露した。特に彼女たちは、ロックテイストを取り入