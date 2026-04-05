戦慄かなの（C）モデルプレスモデルプレス

ZOCXの戦慄かなのがファッションイベントに出演 美しい脚見せ姫ルック披露

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 5日、ZOCXの戦慄かなの京セラドーム大阪でのファッションイベントに出演
  • ピンクのミニ丈ドレスとレースソックス、ティアラを合わせた姫ルックを披露
  • 蝶のタトゥーがのぞく美しい脚を見せ、MCは朝日奈央ぺこぱが務める
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