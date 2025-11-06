KISS OF LIFE（キスオブライフ）が、力士やセーラー服など、日本文化をフィーチャーしたオフショットを多数公開した。 【写真・動画】「ここまで日本文化を取り入れてくれるなんて」と話題！KISS OF LIFEのオフショット＆「Lucky」MV①～⑥ KISS OF LIFEは日本1stミニアルバム『TOKYO MISSION START』を11月5日にリリースして日本デビュー。リード曲「Lucky」のミュ&