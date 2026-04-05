【モデルプレス＝2026/04/05】女優の大友花恋、元日向坂46で女優の佐々木美玲が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。【写真】26歳女優＆元日向坂4メンバー、浴衣姿で雰囲気一変◆大友花恋&佐々木美玲、浴衣でランウェイダークトーンの浴衣に身を包み登場した大友と佐々木。ランウェイトップでは、大友が指ハート、佐々木が胸に手をあてポ