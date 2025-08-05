【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「新しいエンターテインメントの形として、皆さんの元へ届くのが今から待ち遠しいです」（山下美月） 9月3日よりPrime Videoにてプライム会員向けに独占配信される、Amazon MGMスタジオ製作の新番組『セフレと恋人の境界線』。このたび、番組内で上映される3本の短編映画に、中田青渚、金子大地、中村ゆり、永岡佑、前原滉、山下美月、芳村宗治郎の7名の出演が決定し、数々の名