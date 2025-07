東京ガールズコレクション実行委員会は、2025年7月5日(土)・6日(日)の2日間にわたり、Plenary Hall, Jakarta Convention Centerにて『Kao presents TGC Jakarta 2025』を開催した。『Kao presents TGC Jakarta 2025』テーマは「A STAGE FOR EVERY WOMAN TO SHINE(すべての女性が輝けるステージ)」©Kao presents TGC Jakarta 2025TGC20周年イヤーにおける海外初開催となる「Kao presents TGC Jakarta 2025」が、インドネ