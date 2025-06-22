¢¡»°±º¾±»Ê¡¿¸¶ÅÄÂÙÂ¤¤ß¤¦¤é¡¦¤·¤ç¤¦¤¸¡¿¤Ï¤é¤À¡¦¤¿¤¤¤¾¤¦É´À«¤«¤éÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ ¸¬¡Ë¤ÎÂ¦¶á¤ØÈ÷¸å¹ñÊ¡»³ÈÍ¡Ê¸½ºß¤Î¹­Åç¸©Ê¡»³»Ô¡Ë½Ð¿È¤ÎÇÀÌ±¤«¤éÅÄ¾Â²È¤ÎÍÑ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¡£°Õ¼¡¤ÎÂ¦¶á¤È¤·¤Æ¡¢°ÕÃÎ¡ÊµÜÂôÉ¹µû¡Ë¡¢¾¾ËÜ½¨»ý¡ÊµÈÂô Íª¡Ë¤È¤È¤â¤ËÀ¯ºö¤òÎ©°Æ¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¢¨NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤ÎÂ¦¶á¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î»°±º¾±»Ê¡£²ÈÊÁ¤ä¿ÈÊ¬¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ººÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤¿Èà¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦