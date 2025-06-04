2009年2月、WBC日本代表と巨人の練習試合を前に、イチロー選手（左）を激励する長嶋茂雄さん＝宮崎市のサンマリンスタジアム宮崎【シアトル共同】米大リーグ、マリナーズの会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさんが3日、プロ野球巨人元監督の長嶋茂雄さんの訃報を受け、共同通信の電話取材に応じ「何度かしかお目にかかったことはありませんでしたが、いつもキラキラ輝いていらっしゃいました。それはきっと愛した野球