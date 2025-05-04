¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥¿¥ó¥È¡×¤Î¿Ê²½¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¡Ö¥¿¥ó¥È¡×¤Ï¡¢2003Ç¯¤Î½éÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢²ÈÂ²¸þ¤±¤Î¹­¡¹¤È¤·¤¿¼¼Æâ¶õ´Ö¤È»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ÇÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£20Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç4ÅÙ¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò½Å¤Í¡¢¸½ºß¤Ï4ÂåÌÜ¤¬»Ô¾ì¤Ç³èÌöÃæ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¿Ê²½¤Îµ°À×¤ò¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¾Ü¤·¤¯¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£2ÂåÌÜ¤«¤éºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¥É¥¢¡×¤Ï¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â·Ñ¾µ¤µ¤ì¡¢¥í¥ó