阪神タイガース2025開幕スタメンはこれだ！ 3月28日、セ・パ同時にプロ野球が開幕する。マツダスタジアムでは昨シーズン、セ・リーグ4位の広島カープと2位の阪神タイガースが対戦する。 藤川新体制は、3番に佐藤輝明、4番に森下翔太、5番に大山悠輔を置く新打線構想を掲げている。1番・近本光司、2番・中野拓夢が出塁し、この並びでしっかりと得点できるかが勝利の鍵となりそうだ。 阪神タイ