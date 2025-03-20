16日に行われたトゥウェンテ戦で2ゴールを決め、6-2の勝利に大きく貢献したフェイエノールトの日本代表FW上田綺世。加入からなかなか結果を残せず批判を受けてきたものの、5試合ぶりの先発出場となったチャンスで活躍。現在リーグでは13試合5ゴール1アシスト、全公式戦では23試合7ゴール2アシストという成績となっている。しかしながら『feyenoordpings』によれば、かつてオランダ代表にも招集された経験を持っている元FWのハリー