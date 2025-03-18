ヤマダホールディングス（HD）が、TBS系番組「報道特集」（毎週土曜17：30放送）のスポンサー契約を2025年3月をもって終了する。Xで噂が広がるなか、同社が取材に明らかにした。報道姿勢をめぐる賛否が交錯報道特集は1980年10月に放送開始した。直近の25年3月15日放送回は「動画作成などで報酬も 選挙で誹謗中傷が拡散する背景は」と題したもので、政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志氏の活動を特集。立花氏は以前から