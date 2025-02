2025年2月20日、AppleがエントリーモデルのiPhoneとして「iPhone 16e」を発表しています。このiPhone 16eはMagSafeに非対応で、その理由はApple初の自社製5Gモデムチップ「C1」のせいであるとウワサされていたのですが、Appleがこれを公式に否定しました。Update: Apple's C1 modem doesn't interfere with MagSafe on the iPhone 16e | Macworldhttps://www.macworld.com/article/2614585/iphone-16e-without-magsafe-apple-modem