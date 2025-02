2025年2月20日、AppleがエントリーモデルのiPhoneとして「 iPhone 16e 」を発表しています。このiPhone 16eはMagSafeに非対応で、その理由はApple初の自社製5Gモデムチップ「C1」のせいであるとウワサされていたのですが、Appleがこれを公式に否定しました。Update: Apple's C1 modem doesn't interfere with MagSafe on the iPhone 16e | Macworld

https://www.macworld.com/article/2614585/iphone-16e-without-magsafe-apple-modem-c1-is-the-reason.htmlApple denies rumor that C1 is responsible for MagSafe removal on iPhone 16e - 9to5Machttps://9to5mac.com/2025/02/20/apple-denies-rumor-that-c1-is-responsible-for-magsafe-removal-on-iphone-16e/iPhone 16eはOLEDスクリーンやアクションボタンといった最新のテクノロジーを複数搭載していますが、Apple独自のワイヤレス充電規格であるMagSafeは非対応です。その理由について、Apple関連メディアのMacworldは「アクセサリ業界の情報筋から、MagSafeの内蔵磁石がAppleの新しい5Gモデムである『C1』チップの信頼性を阻害しているようだという情報を入手しました。Appleは磁気充電よりもおそらく重要な、第1世代5Gモデムチップ(C1)の可能な限り最高の接続性を確保するためにMagSafeを廃止しなければならなかった可能性があります」と報じました。なお、Apple初の独自設計の5GモデムチップであるC1は、Appleが2019年にIntelのモデムチップ事業を買収してから密かに進めてきた5Gモデムチップ開発プロジェクトの集大成として登場したチップです。Apple独自開発の5Gモデムチップが2025年発売のiPhoneに搭載されるも既存のQualcomm製チップに性能面で劣るとの報道 - GIGAZINE別メディアの9to5Macも、「この説を聞いたのは初めてではなかったし、個人的にはかなりもっともらしい話だと思った」と記しています。しかし、AppleはMacworldに対して「iPhone 16eでMagSafeが利用できない理由は、C1チップとは関係ありません」という声明を出し、ウワサを否定しました。この声明を受け、9to5Macは「AppleはiPhone 16eの価格を下げることに苦労しており、MagSafeの廃止はコスト削減につながるでしょう。iPhone 16eの税込9万9800円からという販売価格は多くの人の予想していたよりもかなり高額です」と指摘しました。ただし、9to5Macは新設計の5GモデムチップであるC1とMagSafeの間に何らかの問題が生じた可能性もあると指摘しており、2025年秋頃に登場するとウワサされている超極薄モデルのiPhone 17 AirがMagSafe非対応になる可能性を危惧しています。2024年の「iPhone 16」はApple Intelligenceが最大のセールスポイントとなり、2025年の「iPhone 17」では極薄の新しいミドルレンジモデル「iPhone Air」が登場しラインナップが刷新されるとの報道 - GIGAZINE