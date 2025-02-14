アジア株相互関税即時発動なく安堵感、4月まで交渉の余地香港株大幅高、寝ても覚めてもDeepSeek 東京時間14:01現在 香港ハンセン指数 22366.48（+552.11+2.53%） 中国上海総合指数 3340.95（+8.47+0.25%） 台湾加権指数 23160.38（-239.03-1.02%） 韓国総合株価指数 2596.25（+13.08+0.51%） 豪ＡＳＸ２００指数 8562.70（+22.75+0.27%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76276.25（+137