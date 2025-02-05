お笑い芸人のやす子（26歳）が、2月4日に放送されたバラエティ番組「証言者バラエティ アンタウォッチマン！」（テレビ朝日系）に出演。お笑いで“挑戦してみたいこと”について語った。今回、ゲスト出演したやす子は、50個の質問に真剣に回答する新企画「芸人50問50答！」に挑戦。「お笑いで挑戦してみたいことは？」との質問に、「コンプラが厳しいからこそ、めちゃくちゃ体張りたい」と回答。そして「もうワニの中に頭突っ込む