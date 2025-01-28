1.¤¢¤¯¤Ó¤ò¤¹¤ë ¸¤¤ÏÂà¶þ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥µ¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö¤¢¤¯¤Ó¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì²¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë²¿ÅÙ¤â¤¢¤¯¤Ó¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ 2.Â­Àè¤ò³ú¤ó¤À¤êçÓ¤á¤¿¤ê¤¹¤ë ¸¤¤¬¤·¤­¤ê¤ËÂ­Àè¤Î»Ø¤äÄÞ¤ò嚙¤ó¤À¤êçÓ¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¡¢Âà¶þ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æµ¤¤òÊ¶¤é¤ï¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î¹ÔÆ°¤¬²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â­Àè¤¬½ý¤Ä¤­±ê¾É