22ºÐ¤Î¹¾Æ¬°ì²Ö¤â½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÌ¾Ìç¡¢¥ê¡¼¥Ù¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥È¡£21Æü¤Ë¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥«¥Ã¥×¤Î¥ê¡¼¥Ù¥ë½÷»ÒÂÐ¥°¥ì¥ß¥ª½÷»ÒÀï¤ÇÌäÂê¤¬µ¯¤­¤¿¡£¥°¥ì¥ß¥ª¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¸å¤ËÁûÆ°¤¬ËÖÈ¯¡£¥ê¡¼¥Ù¥ëÁª¼ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¤Ë±î¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤­¤ÊÁûÍð¤¬µ¯¤­¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¼ïº¹ÊÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¡¢¥ê¡¼¥Ù¥ëÁª¼ê6¿Í¤¬Âà¾ì½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢»î¹ç¤ÏÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤¿¡Ê¥°¥ì¥ß¥ª¤Î3-0¾¡Íø¤ÈÇ§Äê¡Ë¡£»î