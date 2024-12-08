½÷Í¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²»¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÀ¤³¦¤¯¤é¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£À¤³¦¤Î¿Í¤«¤é¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¾¯¤Ê¤¤¡È¤¦¤¤¤í¤¦¡É¤Ë¡Ö¾ð¤¬Í¯¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÌÃ²Û10¼ï¤òÀ¤³¦¤Î¿Í¤¬¿©¤Ù¤Æ¥é¥ó¥­¥ó¥°¤µ¤»¤ë¡È¤ªÅÚ»ºÁíÁªµó¡É´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âçºå¡¦´ä¤ª¤³¤·¤äµþÅÔ¡¦È¬¤Ä¶¶¤Ê¤É¤ò¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Í½ÁÛ¤È¤·¤Æ¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÅ·³¤Í´´õ¤Ïºë