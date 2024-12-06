吉村知事はきょうの県議会で来年１月の知事選に出馬することを正式に表明しました。 【写真を見る】【動画】「全身全霊で取り組む所存」吉村美栄子知事が次期知事選への出馬を正式に表明（山形） 吉村知事「来るべき来年の知事選挙におきまして、県民の皆様の審判を仰ぐ決意を固めたところであります」 吉村知事は、きょうの県議会１２月定例会の代表質問で、自民党県連の森谷仙一郎幹事長から「次期知事選」について問われ、出