【ドラキュラ伝説】 1989年10月27日 発売 1989年10月27日にコナミが発売したゲームボーイ用ソフト「ドラキュラ伝説」が、本日2024年10月23日で35周年を迎えた。 本作は、1986年にファミコン用ソフトとして第1弾が登場した「悪魔城ドラキュラ」シリーズの1タイトルで、元祖「悪魔城ドラキュラ」の100年前の世界が舞台となるアクションゲーム。主人公の