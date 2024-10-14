「BCNランキング」2024年9月30日〜10月6日の日次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位10.9インチiPad Wi-Fi 64GB シルバーMPQ03J/A（アップル）2位10.9インチiPad Wi-Fi 64GB ブルーMPQ13J/A（アップル）3位10.2インチiPad Wi-Fi 64GB スペースグレイMK2K3J/A（アップル）4位10.2インチiPad Wi-Fi 64GB シルバーMK2L3J/A（アップル）5位11インチiPad Air Wi-Fi 128GB ブ