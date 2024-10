Little Glee Monsterの新曲「Break out of your bubble」のMVが、10月9日21時にプレミア公開される。 (関連:【映像あり】Little Glee Monster、新曲「Break out of your bubble」MV公開) 本楽曲は、10月8日スタートのNHKドラマ10『宙わたる教室』(NHK総合)の主題歌に起用されており、11月13日にCDリリースされる。 なおLittle Glee Monsterは、10月19日、20日に東京都 武蔵野の森 総合スポーツプ