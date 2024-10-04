Instagramに投稿されたのは、ワンコがお散歩中に大好きなおじさんに会ったときの様子です。おじさんとは久しぶりの再会だったため、ワンコは嬉しくて仕方ないよう…。ここぞとばかりに甘える姿が可愛すぎて、悶絶する方が続出しています。 【動画：犬が久々に『大好きなおじさん』と再会した結果…『まさかの甘え方』】 ワンコが久々に大好きなおじさんと会ったら… ボーダーコリーの「わかめ」ちゃんと「く