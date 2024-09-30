［U-20アジア杯予選第３節］日本 １−１ キルギス／９月29日／Dolen Omurzakov Stadium鳴り響く太鼓の音に圧倒的な声量で飛んでくる大観衆のチャント。U-19年代の選手からすれば、今までに味わった経験がないだろうアウェーの環境だった。来年２月のU-20アジアカップ（U-20ワールドカップの最終予選）出場の条件は、各組１位もしくは２位の上位５チームに入ることだ。ホスト国キルギスとの最終戦を前に日本は２連勝を収めてグ