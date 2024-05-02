無許可で複製された人気アイドルグループ「嵐」や「Snow Man」などのCDやDVDを販売目的で所持していたとして中国籍の夫婦が逮捕されました。著作権法違反の疑いで逮捕されたのは神奈川・横須賀市の中国籍、劉海峰容疑者（43）と妻の李桂華容疑者（44）です。2人は先月10日、無許可で複製されたものと知りながら横須賀市の自宅で「嵐」などのCDやDVDあわせて1300枚あまりを販売目的で所持し著作権を侵害した疑いがもたれていま