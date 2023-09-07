ジャニーズ事務所は7日、都内で会見を開き、故・ジャニー喜多川前社長による性加害を事実と認定、謝罪した。会見には4日付で社長を辞任した藤島ジュリー景子氏（57）、新社長に就任した少年隊の東山紀之（56）に加え、井ノ原快彦（56）も登壇。ジャニー氏への厳しさや、所属タレントへの愛を感じる発言が目立ち、SNSでは評価する声が多く上がった。小学生の時に入所した井ノ原は、「マナーや礼儀作法を教えてもらったことに