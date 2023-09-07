2023年6月に奈良県橿原市のマンションなどで、4歳の女の子の腹部を圧迫して死亡させたとして、母親の交際相手の男が逮捕されました。児童相談所には事件前、虐待を疑う通報があったことがわかりました。【写真を見る】“十二指腸に穴”4歳女児死亡母親の交際相手を逮捕事件前には児相に“虐待相談”も防げず【news23】“十二指腸に穴”4歳女児死亡母親の交際相手（27）を逮捕虐待が行われていたのか･･･。4歳の幼い命が奪わ