2018年3月に、東京・目黒区のアパートで、船戸結愛ちゃん（5歳）が両親から虐待を受け死亡した事件から8年が経った。死亡時、結愛ちゃんの身体には170か所以上の傷や痣が確認され、体重は約12.2kgと、標準より5kgも下回っていた。上京後40日足らずの間に、体重が4キロも減ったのだ。その過酷さは想像を超える。父親から繰り返し暴行を受け、亡くなる直前はほぼ寝たきりの衰弱状態にあったという。なぜこのような悲惨な虐待事