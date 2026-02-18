こども家庭庁の調査によれば、2023年度に報告された児童虐待相談対応件数は、22万5509件と調査以来過去最多を更新した。一方で、虐待を受けた子どもが、被害を認識できずSOSを出せないケースも多い。両親が生活の拠り所である子どもからすれば、両親が自分を傷つけているとは思いづらく、無意識のうちに「自分がおかしい、悪いのだ」と自責するケースもあるはずだ。山本楓さん（仮名・24歳）も、家族からの虐待に気付けなか