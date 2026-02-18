「私、家族のことを喋ると記憶が無くなってしまって……。取材時の音声を共有してもらえますか？」取材対象者の山本楓さん（仮名・24歳）は、録音を始めると開口一番そう告げた。山本さんは思春期に、心理的虐待を受けており、それが影響してPTSD（心的外傷後ストレス障害）と診断されている。前編では虐待の内容について触れたなか、後編では虐待による精神的な症状を明かす。その一例が、冒頭の通り、「家族に関する話をす