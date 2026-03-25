堺市は25日、市内にある民間の認定こども園の保育教諭4人が、0〜1歳児のクラスで園児10人に対し、耳をつかんで引き倒したり、布団に放り出したりするなどの虐待や不適切行為をしていたと発表した。市は24日、警察に通報した。市によると虐待は計21件確認。昨年9月25日〜10月17日、女性の保育教諭4人が、1歳男児の耳をつかんで勢いよく引き倒したり、0歳女児を布団に放り出したりした。無理やり牛乳を飲ませる、大声で怒鳴る、