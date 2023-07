2023年7月3日に新デザイン版へ強制移行されたTweetDeckでしたが、その後旧版に戻せるようになっていることが報告されました。Twitter returns to the old version of TweetDeck | Mashablehttps://mashable.com/article/twitter-old-tweetdeck-is-back旧版への戻し方は次の通り。まずは新版TweetDeckの左下にある「もっと見る」をクリックします。「設定とプライバシー」をクリック。「TweetDeckのバージョン」をクリック。「終了