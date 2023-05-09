暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、７日から８日未明にかけて阪神地区は大雨に見舞われた。兵庫県伊丹市で天神川の堤防が決壊して住宅が浸水被害に遭うなど、各地で影響が出た。伊丹市荒牧では８日午前０時５０分頃、大雨による急な増水で天神川左岸の堤防が約３０メートル決壊。周辺の住宅地に水や土砂が流れ出し、計１２軒が床上、床下浸水した。けが人はいなかった。天神川は川床が周囲より高い「天井川」。現場では、