アニサキスに続く、新たな寄生虫が日本を席巻するかもしれない。警鐘を鳴らす医師に話を聞いた。【映像】全長約5ミリ 小さくて白い「コリノソーマ」「アニサキスに続くのは『コリノソーマ』だ」そう語るのは、北海道にある「さいわい内科消化器クリニック」の藤田朋紀院長。アニサキスは今年何度も聞いた寄生虫だが、コリノソーマとはどんな寄生虫なのか。「体長は5ミリぐらいで小さくて白い。基本的には、トドやオットセイに
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