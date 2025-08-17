主成分が寄生虫にも 効果発揮？ 「胃腸薬『正露丸』は万能薬の可能性を秘めている。かつては学校の薬箱には必ず入っていた。正露丸などの家庭薬が広がり、セルフメディケーションが普及すれば、逼迫する日本の医療財政の削減にも貢献できる」─。こう語るのは「ラッパのマークの正露丸」のキャッチフレーズで知られる正露丸を手掛ける大幸薬品社長の柴田高氏だ。 正露丸と言えば、100年以上前から家庭