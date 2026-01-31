本日1月31日（土）放送の『池上彰のニュースそうだったのか!!』は2時間スペシャル。日本や世界が注目したニュースや出来事はその後どうなったのかを池上彰が徹底解説する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！冬場は救急車の出動が何かと多い季節だが、実は今、出動件数は過去最高を更新し続け、約4秒に1回出動しているという驚きのデータが。その背景にあるのは不適切利用。その結果、救急車はひっ迫し、過去には長時間休み