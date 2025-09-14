秋の味覚の一つとして、多くの人に親しまれているのがサンマです。食べると、どのような効果が期待できるのでしょうか。サンマに含まれている栄養素や、調理にあたっての注意点、効率的な栄養素の取り方について、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。ビタミンB12が豊富Q.サンマにはどのような栄養素が含まれているのでしょうか。松田さん「サンマにはマグロや他の青魚と同様、DHAやEPA、ビタミンB12が多く含まれています。特