米ネバダ州の消防署にコウモリがすみ着き消防署が無期限で閉鎖された/Truckee Meadows Fire & Rescue（ＣＮＮ）米ネバダ州のトラッキーメドウズ消防区 （ＴＭＦＰＤ）は、構内にコウモリがすみ着いた消防署を「無期限で」閉鎖することになったと発表した。「コウモリがすみ着いたことにより、同消防署は署員の健康と安全上のリスクがあると判断した」。ＴＭＦＰＤは発表の中でそう説明し、「居住区画はコウモリが飛び回り、消