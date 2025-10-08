Eggs ’n Thingsに、ハロウィンをカラフルに彩る限定パンケーキ「ハロウィンナイトパンケーキ」が、期間・数量限定で登場！紫芋とオリジナルパンケーキの生地を交互に積み重ね、濃厚パンプキンクリームやお菓子で作った「ジャック・オ・ランタン」をトッピングした、見た目もかわいいパンケーキです☆ Eggs ’n Things「ハロウィンナイトパンケーキ」 価格：2,695円（税込）※テイクアウト利用不可販売期間：2025