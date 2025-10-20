こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した若い星「HBC 672」とその周辺。へび座の方向、約1300光年先の反射星雲「Serpens Nebula」にあるHBC 672は、画像の右上に位置しています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した若い星「HBC 672」（右上）とその周辺（Credit: NASA, ESA, K. Pontoppidan）】HBC 672がある位置から左上と右下に向かって、一対の細長い三角形のような影が伸びています。翼のようにも見えることから