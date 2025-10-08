Eggs ’n Thingsから、ハロウィンを彩る限定スイーツ『ハロウィンナイトパンケーキ』（2,450円・税込2,695円）が登場！紫芋を練り込んだパンケーキに、とろける濃厚パンプキンクリームを重ねた華やかな一皿です。不敵に微笑むジャック・オ・ランタンやコウモリ型のトッピングなど、ハロウィン気分を存分に楽しめる遊び心満載のデザイン♡10月16日（木）～31日（金）までの期間限定販売！ 紫芋