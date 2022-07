実名制ソーシャルメディアのFacebookが、1つのアカウントにつき最大5つまでのプロフィールを持てる方式をテストしていると報じられています。Facebookはこのテストにより、ユーザーが「友人専用のFacebookフィード」と「同僚専用のフィード」のように、つながりたい特定のグループごとに異なるプロフィールを使い分けることができるようになります。Facebook tests a way to add up to five profiles tied to a single account | T