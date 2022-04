「BCNランキング」2022年4月4日から10日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。 1位arrows We F-51B(FCNT)2位Galaxy A22 5G SC-56B(SAMSUNG)3位AQUOS wish A104SH(シャープ)4位Redmi Note 11(Xiaomi)5位Xperia 10 III SO-52B(ソニー)6位arrows We FCG01(FCNT)7位Reno5 A(OPPO)8位A54 5G(UQ mobile)(OPPO)9位Pixel 5a (5G)(Softbank