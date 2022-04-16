話題のスマートリングが「鍵」代わりに！　「EVERING」が新機能を実装

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　「BCNランキング」2022年4月4日から10日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

 
1位　arrows We F-51B（FCNT）

2位　Galaxy A22 5G SC-56B（SAMSUNG）

3位　AQUOS wish A104SH（シャープ）

4位　Redmi Note 11（Xiaomi）

5位　Xperia 10 III SO-52B（ソニー）

6位　arrows We FCG01（FCNT）

7位　Reno5 A（OPPO）

8位　A54 5G(UQ mobile)（OPPO）

9位　Pixel 5a (5G)(Softbank)（Google）

10位 AQUOS sense6 SH-M19B（シャープ）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。