大型で非常に強い台風14号は、マリアナ諸島付近を北上しており、このあとは次第に進路を北東よりに変える見込みです。小笠原諸島では、台風が近づくのに伴い17日(金)頃から高波に警戒が必要となりますが、直接の影響はない東日本や西日本でも、太平洋側の沿岸で今日15日からうねりを伴った波に注意が必要です。台風4号小笠原諸島では高波に警戒今日15日午前9時現在、大型で非常に強い台風14号は、マリアナ諸島付近をゆっくり北上