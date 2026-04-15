大型で非常に強い台風14号は、マリアナ諸島付近を北上しており、このあとは次第に進路を北東よりに変える見込みです。小笠原諸島では、台風が近づくのに伴い17日(金)頃から高波に警戒が必要となりますが、直接の影響はない東日本や西日本でも、太平洋側の沿岸で今日15日からうねりを伴った波に注意が必要です。

台風4号 小笠原諸島では高波に警戒

今日15日午前9時現在、大型で非常に強い台風14号は、マリアナ諸島付近をゆっくり北上しています。中心気圧は925hPa、中心付近の最大風速は50m/s、最大瞬間風速は70m/sで、サイパン島などが風速25m/s以上の暴風域に入っています。





台風4号は、このあともさらに北上し、明日16日以降は進路を北東よりに変えるでしょう。当初の予想よりも進路が東よりに変わったため、小笠原諸島を直撃することはない見込みです。しかし、17日(金)頃から小笠原近海に「強い」勢力で近づくことから、警報級の高波となるおそれがあります。小笠原諸島では、18日(土)を中心に高波に警戒が必要です。

太平洋沿岸はうねりに注意

台風14号による本州への直接の影響はありませんが、東日本や西日本、南西諸島の太平洋側では、今日15日から台風の影響で波がうねりを伴う見込みです。うねりを伴った波は、普段の波とは性質が異なり、それほど波が高くなく穏やかに見えていても、押し引きの力が強かったり、急に大きな波が打ち寄せたりすることがあって、とても危険です。海岸でのレジャーは十分な注意が必要です。