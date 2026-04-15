台風4号 関東〜九州の太平洋側はうねりに注意 小笠原諸島では17日頃から高波警戒
大型で非常に強い台風14号は、マリアナ諸島付近を北上しており、このあとは次第に進路を北東よりに変える見込みです。小笠原諸島では、台風が近づくのに伴い17日(金)頃から高波に警戒が必要となりますが、直接の影響はない東日本や西日本でも、太平洋側の沿岸で今日15日からうねりを伴った波に注意が必要です。
台風4号 小笠原諸島では高波に警戒
今日15日午前9時現在、大型で非常に強い台風14号は、マリアナ諸島付近をゆっくり北上しています。中心気圧は925hPa、中心付近の最大風速は50m/s、最大瞬間風速は70m/sで、サイパン島などが風速25m/s以上の暴風域に入っています。
太平洋沿岸はうねりに注意
台風14号による本州への直接の影響はありませんが、東日本や西日本、南西諸島の太平洋側では、今日15日から台風の影響で波がうねりを伴う見込みです。うねりを伴った波は、普段の波とは性質が異なり、それほど波が高くなく穏やかに見えていても、押し引きの力が強かったり、急に大きな波が打ち寄せたりすることがあって、とても危険です。海岸でのレジャーは十分な注意が必要です。